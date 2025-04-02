США в очередной раз расширили антироссийские санкции
Власти США ввели санкции против трёх граждан России и трёх компаний из РФ. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
В частности, в рамках мер по борьбе с терроризмом в «чёрный» список попали Юрий Беляков и Вячеслав Виданов, а также Сохраб Гайрат, который имеет ещё и паспорт Афганистана. В перечень юрлиц включили ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм».
Кроме того, под американские санкции попал сухогруз Am Theseus.
При этом американские власти сняли санкции с супруги бизнесмена Бориса Ротенберга Карины Ротенберг, которая попала в «чёрный» список после начала спецоперации ВС РФ на Украине.
Ранее Люксембургский суд Евросоюза удовлетворил иски об отмене санкций, введенных против экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, его жены Галины и сына Александра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru