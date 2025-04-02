Госдума одобрила уголовное наказание за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям

Депутаты Госдумы приняла в первом чтении законопроект, предусматривающие уголовное наказание за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В Госдуме призвали пресечь финансовую схему с кешбэком

Речь идёт о преступлениях, которые совершены по найму или из корыстных побуждений. За призывы к санкциям против РФ в данном случае предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, в документе говорится об оказании содействия международным организациям, в которых не участвует Россия, и в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих. За это предлагается отправлят в колонию на срок до семи лет.

Наказание за любое из упомянутых преступлений также предусматривает конфискацию имущества.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий родственникам получивших ранения участников СВО брать дополнительный неоплачиваемый отпуск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗаконопроектУголовное НаказаниеГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры