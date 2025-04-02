Госдума одобрила уголовное наказание за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям

Речь идёт о преступлениях, которые совершены по найму или из корыстных побуждений. За призывы к санкциям против РФ в данном случае предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, в документе говорится об оказании содействия международным организациям, в которых не участвует Россия, и в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих. За это предлагается отправлят в колонию на срок до семи лет.

Наказание за любое из упомянутых преступлений также предусматривает конфискацию имущества.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий родственникам получивших ранения участников СВО брать дополнительный неоплачиваемый отпуск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

