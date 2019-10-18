США ужесточили экспорт продукции на Кубу

США ужесточили экспорт и реэкспорт определенной продукции на Кубу, в частности, самолетов и кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Федерального реестра США.

Так, в документе отмечается, что уже выданные лицензии на лизинг самолетов и судов перевозчиками Кубы отзовут в течение недели, а новые заявки будут отклонятся.