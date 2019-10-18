США ужесточили экспорт продукции на Кубу
США ужесточили экспорт и реэкспорт определенной продукции на Кубу, в частности, самолетов и кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Федерального реестра США.
Так, в документе отмечается, что уже выданные лицензии на лизинг самолетов и судов перевозчиками Кубы отзовут в течение недели, а новые заявки будут отклонятся.
Кроме того, документом запрещаются пожертвования по программе Support for the Cuban People (SCP), а также экспорт и реэкспорт телекоммуникационного оборудования на Кубу госкомпаниям.
Ранее сообщалось, что администрация США планирует ряд санкций в отношении Кубы в связи с ее поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого администрация Трампа и ряд других стран решили больше не признавать в качестве законного лидера страны.
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