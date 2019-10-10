Администрация США изучает роль России в сохранении власти Мадуро

Администрация американского президента Дональда Трампа «внимательно изучает» роль России в оказании помощи президенту Венесуэлы Николасу Мадуро для удержания им власти в стране. Об этом агентству Reuters сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

По его словам, в Вашингтоне видят, что Россия и Куба обеспечивают Мадуро «спасательный круг», спустя девять месяцев после того, как администрация Трампа и ряд других стран решили больше не признавать социалистического лидера в качестве законного президента Венесуэлы. В связи с этим США уже готовят новые санкции в отношении Кубы, а также внимательно изучают российское вмешательство.