Администрация США изучает роль России в сохранении власти Мадуро
Администрация американского президента Дональда Трампа «внимательно изучает» роль России в оказании помощи президенту Венесуэлы Николасу Мадуро для удержания им власти в стране. Об этом агентству Reuters сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
По его словам, в Вашингтоне видят, что Россия и Куба обеспечивают Мадуро «спасательный круг», спустя девять месяцев после того, как администрация Трампа и ряд других стран решили больше не признавать социалистического лидера в качестве законного президента Венесуэлы. В связи с этим США уже готовят новые санкции в отношении Кубы, а также внимательно изучают российское вмешательство.
В США утверждают, что Куба обеспечивает поддержку для сил безопасности Мадуро, а Россию обвиняют в финансовой поддержке Каракаса. В частности, отмечается, что «Роснефть» помогла Венесуэле продавать нефть после того, как Вашингтон ввел санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в январе.
По данным агентства, новые санкции против Кубы будут введены в течение нескольких недель. Ожидается, что они будут направлены на туристический и нефтяной сектор. На вопрос, готовит ли Вашингтон санкции против «Роснефти», Абрамс сказал, что администрация «более внимательно изучает способы, которыми Россия поддерживает режим» в Венесуэле, но не назвал конкретных физических или юридических лиц.
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