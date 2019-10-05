Россия снова дружит с Кубой. Медведев заявил о восстановлении отношений между странами
Премьер правительства России Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Кубой и Россией восстановлены. Идет подготовка визитов официальных делегаций. Об этом глава правительства рассказал в программы «Вести в субботу» ВГТРК.
Представители России посетят празднования 500-летия Гаваны.
«Скоро будет отмечаться 500-летие Гаваны, как известно, будет большая, представительная делегация из Российской Федерации», -отметил Медведев в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу».
Кубинцы, в свою очередь, планируют принять участие в мероприятия «Движение неприсоединения» в Баку, а в следующем году примут участие в параде Победы.
Напомним, Дмитрий Медведв побывал на Кубе с двухдневным визитом. Он также провел переговоры с главой страны Мигелем Диас-Канелем.
Итогом российско-кубинских переговоров стало подписание ряда важных соглашений, в том числе был заключен масштабный контракт на десятилетний срок по реконструкции железных дорог в республике. Российская сторона в результате получит 1,88 млрд евро.
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