Россия снова дружит с Кубой. Медведев заявил о восстановлении отношений между странами

Премьер правительства России Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Кубой и Россией восстановлены. Идет подготовка визитов официальных делегаций. Об этом глава правительства рассказал в программы «Вести в субботу» ВГТРК.

Представители России посетят празднования 500-летия Гаваны.

«Скоро будет отмечаться 500-летие Гаваны, как известно, будет большая, представительная делегация из Российской Федерации», -отметил Медведев в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу».

Кубинцы, в свою очередь, планируют принять участие в мероприятия «Движение неприсоединения» в Баку, а в следующем году примут участие в параде Победы.