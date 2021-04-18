США угрожают смертью Навального

Для России «будут последствия», если оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме. Такое заявление сделал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан в интервью телеканалу CNN.

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«Мы разговаривали с российским правительством насчет того, что происходит с Навальным... Мы сообщили (властям России – прим. НСН), что будут последствия, если Навальный умрет», - цитирует Салливана РИА Новости.

Советник отметил, что США рассматривает множество различных возможностей заставить Москву ответить, если Навальный умрет, но не стал их называть. Салливан сказал, что в этом случае российские власти «будут привлечены к ответственности международным сообществом», - пишет ТАСС.

Ранее президент США назвал ситуацию с ухудшением здоровья Навального в тюрьме «несправедливой».

Накануне глава профсоюза «Альянс врачей» (признан иноагентом в РФ), лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева опубликовала копию биохимического анализа крови своего пациента и сделала вывод, что заключенному грозит остановка сердца и риск усиления почечной недостаточности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСШААлексей Навальный
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