Врачи сообщили об угрозе остановки сердца у Навального
Заключенному Алексею Навальному грозит остановка сердца и риск усиления почечной недостаточности. Такой вывод сделала глава профсоюза «Альянс врачей» (признан иноагентом в РФ), лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева. Она опубликовала копию биохимического анализа крови своего пациента.
По мнению лечащих врачей Навального, его состояние «критическое». В связи с этим они обратились к главе ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить их к осмотру заключенного, отмечает «Коммерсантъ».
«Уже пошли вторые сутки, но нам так никто и не ответил. Калий в сыворотке крови — 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца», - сообщила «Команда Анастасии Васильевой» в Twitter 17 апреля.
По мнению Захаровой, состояние Навального «действительно критическое», «счет уже идет не то чтобы на недели или дни, а скорее даже на часы».
Напомним, Навальный отбывает заключение в ИК-2 в Покрове, он объявил голодовку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+9 321 / сут.
Умерли
105 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+8 832 / сут.
- Врачи сообщили об угрозе остановки сердца у Навального
- На отпевании за принца Филиппа молились по-русски
- В Сети появились кадры задержания украинского консула сотрудниками ФСБ РФ
- Bloomberg: США могут ввести запрет для американских компаний на покупку рублевых облигаций
- Лукашенко анонсировал одно из принципиальных решений за 25 лет президентства
- Макрон запланировал переговоры с Путиным по Донбассу
- В Виндзорском замке хоронят принца Филиппа
- Росавиация организовала оперштаб для вывоза россиян из Турции
- Австрия ведет переговоры о саммите Байдена и Путина в Вене
- Кравчук назвал России условие для компромисса по Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru