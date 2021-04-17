Врачи сообщили об угрозе остановки сердца у Навального

По мнению лечащих врачей Навального, его состояние «критическое». В связи с этим они обратились к главе ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить их к осмотру заключенного, отмечает «Коммерсантъ».

«Уже пошли вторые сутки, но нам так никто и не ответил. Калий в сыворотке крови — 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца», - сообщила «Команда Анастасии Васильевой» в Twitter 17 апреля.

По мнению Захаровой, состояние Навального «действительно критическое», «счет уже идет не то чтобы на недели или дни, а скорее даже на часы».

Напомним, Навальный отбывает заключение в ИК-2 в Покрове, он объявил голодовку.

