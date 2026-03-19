США сняли санкции с Минфина и двух банков Белоруссии
19 марта 202618:35
Власти США приняли решение снять санкции с Минфина Белоруссии. Как пишет БелТА, об этом заявил спецпосланник американского президента Джон Коул.
По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он также указал, что санкции будут сняты с белорусских Белинвестбанка и Банка развития.
«Кроме того, из всех санкционных списков выводятся Белорусская калийная компания и «Беларуськалий», — добавил Коул.
Ранее США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа», однако запретили ей летать на самолетах Boeing в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
