США сняли санкции с Минфина и двух банков Белоруссии

Власти США приняли решение снять санкции с Минфина Белоруссии. Как пишет БелТА, об этом заявил спецпосланник американского президента Джон Коул.

Лукашенко назвал себя сторонником Трампа

По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он также указал, что санкции будут сняты с белорусских Белинвестбанка и Банка развития.

«Кроме того, из всех санкционных списков выводятся Белорусская калийная компания и «Беларуськалий», — добавил Коул.

Ранее США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа», однако запретили ей летать на самолетах Boeing в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
