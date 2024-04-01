Евросоюз за два снял антироссийские санкции с восьми человек

Евросоюз за два года исключил из антироссийского санкционного списка, в который попали 2177 персон, только 8 человек. Об этом сообщает брюссельский портал EUobserver.

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Уточняется, что два человека добились отмены санкций через суд. Это бывший вице-президента АФК «Система» Сергей Мндоянц и экс-глава Ozon Александр Шульгин.

Санкции в отношении остальных шести человек были сняты без судебного решения, так как исчезли основания «сохранять их в «чёрном» списке».

«Европейский суд юстиции в настоящий момент рассматривает 115 исков против Совета ЕС с требованием снятия санкций с конкретных физлиц», - говорится в публикации.

Ранее суд Евросоюза исключил из санкционных списков бывшего гонщика «Формулы 1» Никиту Мазепина, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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