США сделают исключение для Турции и Венгрии по санкциям против Газпромбанка
20 декабря 202411:29
Соединенные Штаты согласились исключить Турцию из стран, где действуют санкции против российского Газпромбанка, сообщает агентство Bloomberg.
С соответствующей просьбой в Вашингтон обращались турецкие власти, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке, а также угроз в сфере экономики и безопасности страны.
Накануне стало известно, что разрешение проводить платежи за газ через Газпромбанк получила Венгрия.
Ранее стало известно, что санкции США замедлили бронирование турецких отелей россиянами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru