США сделают исключение для Турции и Венгрии по санкциям против Газпромбанка

С соответствующей просьбой в Вашингтон обращались турецкие власти, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке, а также угроз в сфере экономики и безопасности страны.

Накануне стало известно, что разрешение проводить платежи за газ через Газпромбанк получила Венгрия.

Ранее стало известно, что санкции США замедлили бронирование турецких отелей россиянами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

