Путин разрешил иностранцам платить за газ через любые российские банки
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные покупатели российского газа смогут до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки.
Новый указ предусматривает, что обязательство по оплате поставки природного газа иностранными покупателями будет считаться выполненным, если средства будут зачислены в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет.
В начале декабря другой указ президента отменил обязательство для иностранных покупателей оплачивать газ только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком для расчетов в рублях за поставку российского газа.
США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru