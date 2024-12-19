Путин разрешил иностранцам платить за газ через любые российские банки

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные покупатели российского газа смогут до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки.

Новый указ предусматривает, что обязательство по оплате поставки природного газа иностранными покупателями будет считаться выполненным, если средства будут зачислены в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет.