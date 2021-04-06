США считают, что вступление Украины в НАТО зависит не только от Белого дома

Решение о вступлении Украины в НАТО принимает не США, а руководство НАТО. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Белого дома Джен Псаки.

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Псаки напомнила, что украинцы хотят вступления в альянс, поэтому в США поддерживают Украину, "взаимодействуют с ней", однако только непосредственное руководство альянса может принять решение о членстве. По словам Псаки, США и Украина также обсуждают эскалацию на востоке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в диалоге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеНАТОУкраина
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