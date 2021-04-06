Операция по приведению в чувство

О начале широкомасштабных военных учений объявил министр обороны России. В сообщении от имени Сергея Шойгу, распространенным пресс-службой Минобороны, это называется «контрольными проверками боевой готовности Вооруженных сил». «Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», - говорится в сообщении. Самое интересное – далее по тексту: всего в апреле военные проведут более четырех тысяч(!) учений различного масштаба во всех военных округах, на Северном флоте, в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверка коснется всех видов и родов войск.

Бросается в глаза, что «контрольные проверки» в российских ВС начались на фоне эскалации напряженности на линии соприкосновения Вооруженных сил Украины с подразделениями народных республик Донбасса. Еще до объявления о начале учений Россию обвинили в стягивании войск к границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The New York Тimes со ссылкой на украинское военное командование.

В Кремле в ответ на эти сообщения заявили, что российская армия перемещается на территории страны в тех направлениях, в которых считает нужным. Ее действия не представляют угрозы и «не должны никого беспокоить», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Впрочем, эти слова представителя Кремля никакого успокоительного воздействия, во всяком случае, на президента Украины не возымели. Возможно, сказался недавний телефонный разговор, которым Владимира Зеленского удостоил новый президент США Джо Байден. И уже в беседе с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Прямо так и сказал:

«НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. План действий по членству в НАТО станет настоящим сигналом для РФ», - сказал президент Украины.

В свою очередь США пообещали Украине «не оставить ее наедине с противником». И, как ни странно, в долгий ящик дело откладывать не стали: по меньшей мере три военно-транспортных самолета ВВС США за последние четыре дня прибыли на Украину, - передает «Интерфакс». Кроме того, был зафиксирован перелет в Киев британского транспортного самолета из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США.



Москва разочарована реакцией США и Запада на поведение Киева на фоне обострения в Донбассе, - заявил глава российского МИДа.

«Мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», - заявил Сергей Лавров.

Видимо, услышал его только Шойгу.

