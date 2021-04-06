В Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Украины в НАТО

Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРНАТОУкраинаДмитрий ПесковКремль
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