США считают, что РФ может использовать армию не только на Украине

По мнению представителя Белого дома Джона Кирби, у РФ остается крупная и сильная армия, несмотря на потери и проблемы.

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



