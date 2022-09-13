США считают, что РФ может использовать армию не только на Украине
13 сентября 202222:23
Власти США считают, что Россия может потенциально использовать армию не только на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома Джона Кирби, у РФ остается крупная и сильная армия, несмотря на потери и проблемы.
Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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13 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru