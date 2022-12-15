США: Россия и Иран заключили сделку на поставку баллистических ракет
Власти Соединенных Штатов заполучили доказательства заключения договора между Россией и Ираном по поставке в РФ баллистических ракет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби.
По его словам, Вашингтон серьезно обеспокоен растущим военным партнерством между Москвой и Тегераном. «У нас имеется свидетельство, указывающее на заключение сделки на поставку баллистических ракет из Ирана в Россию», — отметил Кирби.
Россия и Иран обсуждают совместное производство самолетов, заявил ранее замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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