Евросоюз призвал Иран не поставлять России ракеты и дроны

В частности, Совет ЕС по Ирану предостерегает Тегеран от поставок Москве любых новых видов оружия.

«Евросоюз строго осуждает и считает неприемлемыми любые виды иранской военной поддержки России на Украине, включая беспилотники... строго предостерегает Иран от поставок России любых новых видов оружия, особенно баллистических ракет малого радиуса действия», - говорится в заявлении Совета ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен принять «очень жёсткие санкции» в отношении Ирана из-за ситуации с протестами и якобы имевшими место военными поставками в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».