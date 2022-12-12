Евросоюз призвал Иран не поставлять России ракеты и дроны

Евросоюз призвал Иран не оказывать России военную поддержку и пообещал «отвечать на все действия» по поддержке спецоперации РФ на Украине, сообщает ТАСС.

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В частности, Совет ЕС по Ирану предостерегает Тегеран от поставок Москве любых новых видов оружия.

«Евросоюз строго осуждает и считает неприемлемыми любые виды иранской военной поддержки России на Украине, включая беспилотники... строго предостерегает Иран от поставок России любых новых видов оружия, особенно баллистических ракет малого радиуса действия», - говорится в заявлении Совета ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен принять «очень жёсткие санкции» в отношении Ирана из-за ситуации с протестами и якобы имевшими место военными поставками в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: 23 ноября 2015. Президент России Владимир Путин (слева) и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани на церемонии встречи перед началом саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Тегеране. Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияИранЕвросоюз
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