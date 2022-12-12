Евросоюз призвал Иран не поставлять России ракеты и дроны
Евросоюз призвал Иран не оказывать России военную поддержку и пообещал «отвечать на все действия» по поддержке спецоперации РФ на Украине, сообщает ТАСС.
В частности, Совет ЕС по Ирану предостерегает Тегеран от поставок Москве любых новых видов оружия.
«Евросоюз строго осуждает и считает неприемлемыми любые виды иранской военной поддержки России на Украине, включая беспилотники... строго предостерегает Иран от поставок России любых новых видов оружия, особенно баллистических ракет малого радиуса действия», - говорится в заявлении Совета ЕС.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен принять «очень жёсткие санкции» в отношении Ирана из-за ситуации с протестами и якобы имевшими место военными поставками в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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