США решили усилить санкции против «Северного потока — 2»

По словам Блинкена, США собираются наращивать санкции в отношении газопровода, пишет Газета.ru.

В четверг ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН сказал, что американские санкции привели к росту доли российской нефти на американском рынке топлива.

«Американцы этой ситуацией показывают абсурдность своих санкций – они вводили секторальные санкции против российской нефтяной промышленности и запрещали поставлять оборудование для добычи нефти, а теперь сами же ее покупают», - отметил он.

