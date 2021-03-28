США решили усилить санкции против «Северного потока — 2»
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил о намерения Соединенных Штатов в отношении «Северного потока — 2» до немецкой стороны, информирует ТАСС.
По словам Блинкена, США собираются наращивать санкции в отношении газопровода, пишет Газета.ru.
В четверг ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН сказал, что американские санкции привели к росту доли российской нефти на американском рынке топлива.
«Американцы этой ситуацией показывают абсурдность своих санкций – они вводили секторальные санкции против российской нефтяной промышленности и запрещали поставлять оборудование для добычи нефти, а теперь сами же ее покупают», - отметил он.
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