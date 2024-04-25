США разрешили экспортировать в Россию некоторые типы медоборудования
Американские власти вывели из-под действия экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии некоторые виды медицинского оборудования. Об этом сообщает ТАСС.
В документе, который размещён в Федеральном реестре, отмечается, что расширение лицензии на экспорт способствует «продвижению интересов США в сфере национальной безопасности и внешней политики».
Уточняется, что отмена экспортных запретов касается России и Белоруссии, а также Крыма. Исключение составляют детали и компоненты, которые могут применяться в промышленной сфере или военно-промышленном комплексе.
Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Евросоюз намерен включить в очередной, 14-й пакет санкций в отношении России запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru