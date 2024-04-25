США разрешили экспортировать в Россию некоторые типы медоборудования

В документе, который размещён в Федеральном реестре, отмечается, что расширение лицензии на экспорт способствует «продвижению интересов США в сфере национальной безопасности и внешней политики».

Уточняется, что отмена экспортных запретов касается России и Белоруссии, а также Крыма. Исключение составляют детали и компоненты, которые могут применяться в промышленной сфере или военно-промышленном комплексе.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Евросоюз намерен включить в очередной, 14-й пакет санкций в отношении России запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

