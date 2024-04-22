Глава МИД Швеции анонсировал санкции ЕС против теневого флота России

По его словам, страны Евросоюза намерены включить в очередной пакет санкций в отношении России и запрет на импорт сжиженного природного газа.

Также G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, заявил ранее помощник госсекретаря Джеффри Пайатт.

Россия не заметит ужесточения потолка цен на нефть от США, так как теневой флот уже сформирован, заявил «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

