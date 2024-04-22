Глава МИД Швеции анонсировал санкции ЕС против теневого флота России
Новый пакет санкций Евросоюза против России включит в себя удар по теневому танкерному флоту России, заявил представитель Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает Reuters.
Как именно ЕС намерен бороться с такими поставками российской нефти, он не уточнил.
По его словам, страны Евросоюза намерены включить в очередной пакет санкций в отношении России и запрет на импорт сжиженного природного газа.
Также G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, заявил ранее помощник госсекретаря Джеффри Пайатт.
Россия не заметит ужесточения потолка цен на нефть от США, так как теневой флот уже сформирован, заявил «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил уголовное дело по факту избиения Героя России в Подмосковье
- Продажи «шашлычного набора» в апреле этого года упали на треть
- В России с 1 июня появится перечень рекомендованных профессий для подростков
- Оззи Осборна и Шер включат в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году
- В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя
- Опрос: 97% молодых россиян хотят стать предпринимателями
- Фильм «Карина» стал самым кассовым в якутском кино, заработав 34,8 млн рублей
- Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина
- Россиян предупредили о мошенниках, продающих бронь в ЗАГСах
- Украинскую ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru