США разместят в Саудовской Аравии зенитные ракетные комплексы

Напомним, в середине сентября была совершена атака дронами на два нефтяных объекта государственной компании Саудовской Аравии. После этого Эр-Рияд был вынужден сократить более чем в два раза производство нефти, что вызвало резкий рост цен на чёрное золото в мире.



Ответственность за нападение взяли на себе повстанцы-хуситы из Йемена, однако Саудовская Аравия и США обвиняют в атаке Тегеран, поскольку на месте было найдено иранское оружие. На этом фоне Вашингтон объявил о приведении своих сил в боевую готовность.