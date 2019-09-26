США разместят в Саудовской Аравии зенитные ракетные комплексы

26 сентября 201923:38

Батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot разместят США в Саудовской Аравии. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

В Саудовской Аравии будут также дислоцированы около 200 военнослужащих США для обеспечения работы ЗРК. Отмечается, что целью такого решения является усиление противовоздушной и противоракетной обороны королевства, а также укрепление американских сил в регионе.

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Напомним, в середине сентября была совершена атака дронами на два нефтяных объекта государственной компании Саудовской Аравии. После этого Эр-Рияд был вынужден сократить более чем в два раза производство нефти, что вызвало резкий рост цен на чёрное золото в мире.

Ответственность за нападение взяли на себе повстанцы-хуситы из Йемена, однако Саудовская Аравия и США обвиняют в атаке Тегеран, поскольку на месте было найдено иранское оружие. На этом фоне Вашингтон объявил о приведении своих сил в боевую готовность.

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