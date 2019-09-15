В Саудовской Аравии в два раза сокращена добыча нефти из-за атаки дронов

Компания Saudi Aramco оказалась вынуждена наполовину уменьшить суточную нефтедобычу. Причина – налет дронов, которые вывели из строя производственные мощности, сообщило агентство Bloomberg 14 сентября, в субботу. Объемы добычи нефти урезаны на 5 млн баррелей.

Издание отмечает масштаб нападения беспилотников, которое спровоуцировало пожар на месторождениях в Абкаике и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии и отсутствие готовности нефтедобытчиков к подобным акциям.

В связи с тем, что через систему нефтепроводов и портов проходит 10 процентов мировой нефти, провокация оказала отрицательное воздействие на мировые рынки, пишут Известия.

Ответственность за ЧП взяли на себя хуситы из движения «Ансар Алла». Они заявили о намерении увеличить число подобных атак, сообщает Газета.ru

Ранее вице-президента «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире НСН рассказал об обстоятельствах, влияющих на формирование цен на нефть на фоне укрепления доллара.

