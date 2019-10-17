США разбомбили собственный склад в Сирии

17 октября 201907:20

Коалиция во главе с США совершила авианалет на территорию Сирии и уничтожила там собственный склад с боеприпасами, сообщают «Известия».

Как заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс, после вывода личного состава и оборудования в воздух были подняты два F-15, которые уничтожили склад боеприпасов на цементном заводе.

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Отмечается, что склад был уничтожит для того, чтобы хранившиеся там боеприпасы не были использованы в военных целях, сообщает RT.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских подразделений с северо-востока Сирии «блестящей операцией», отмечает РИА ФАН.

Тем временем правительственные войска Сирии впервые за пять лет вошли в город Ракка – ранее он считался неофициальной столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ), сообщает Ura.ru.

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ФОТО: Истребитель F-15C
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