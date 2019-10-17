США разбомбили собственный склад в Сирии

Коалиция во главе с США совершила авианалет на территорию Сирии и уничтожила там собственный склад с боеприпасами, сообщают «Известия».

Как заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс, после вывода личного состава и оборудования в воздух были подняты два F-15, которые уничтожили склад боеприпасов на цементном заводе.