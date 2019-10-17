США разбомбили собственный склад в Сирии
Коалиция во главе с США совершила авианалет на территорию Сирии и уничтожила там собственный склад с боеприпасами, сообщают «Известия».
Как заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс, после вывода личного состава и оборудования в воздух были подняты два F-15, которые уничтожили склад боеприпасов на цементном заводе.
Отмечается, что склад был уничтожит для того, чтобы хранившиеся там боеприпасы не были использованы в военных целях, сообщает RT.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских подразделений с северо-востока Сирии «блестящей операцией», отмечает РИА ФАН.
Тем временем правительственные войска Сирии впервые за пять лет вошли в город Ракка – ранее он считался неофициальной столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ), сообщает Ura.ru.
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