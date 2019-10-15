Арабист о Манбидже: Американцы отдали россиянам «сумасшедший дом»

Издание Newsweek утверждает, что американские военные, покидающие сирийский город Манбидж из-за наступления турецкой армии, фактически передали его под контроль российским коллегам. Согласно источнику издания в Пентагоне, американские военные «помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны».

К чему такой политес и что фактически стоит за передачей Манбиджа, НСН рассказал руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко.

«Американцы заинтересованы, чтобы весь этот сумасшедший дом, имею в виду действия Турции в Сирии, переложить на Россию. Чтобы мы несли ответственность. А вот что там делать, никто не знает. Все осуждают Турцию, Россия пока помалкивает из-за особых отношений со страной. Российская позиция поэтому выглядит двойственной. Американцы минимизируют свое присутствие в Сирии, этот конфликт им трудно использовать для демонстрации мощи и силы