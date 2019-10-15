Арабист о Манбидже: Американцы отдали россиянам «сумасшедший дом»
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций в эфире НСН рассказал, почему Штаты с таким воодушевлением уходят с территории Сирии.
Издание Newsweek утверждает, что американские военные, покидающие сирийский город Манбидж из-за наступления турецкой армии, фактически передали его под контроль российским коллегам. Согласно источнику издания в Пентагоне, американские военные «помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны».
К чему такой политес и что фактически стоит за передачей Манбиджа, НСН рассказал руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко.
«Американцы заинтересованы, чтобы весь этот сумасшедший дом, имею в виду действия Турции в Сирии, переложить на Россию. Чтобы мы несли ответственность. А вот что там делать, никто не знает. Все осуждают Турцию, Россия пока помалкивает из-за особых отношений со страной. Российская позиция поэтому выглядит двойственной. Американцы минимизируют свое присутствие в Сирии, этот конфликт им трудно использовать для демонстрации мощи и силы
«Отдавать Манбидж тоже не выход. Наших дипломатов можно понять, как эту историю комментировать. Турок можно понять, зачем им курды. Вопросов в этой истории больше, чем ответов. Все кругом правы, поэтому ничего и не получается».
Накануне вооруженные силы вместе с бойцами так называемой Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на Манбидж. Город считается одним из ключевых населенных пунктов на севере Сирии, подконтрольных курдским формированиям «Силы народной самообороны». Одновременно для защиты границы и противостояния турецкой агрессии в город вошли подразделения правительственной армии Сирии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не смогут защитить курдов в Сирии, так как они «в значительной степени» выведены из страны».
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