США расширили список санкций против России
Власти США расширили свой антироссийский санкционный список, включив в него около 100 физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба американского минфина.
В частности, под рестрикции попали Газпромбанк, БКС-банк, ДОМ.РФ, банк «Центрокредит», банк «Итуруп», банк «Синара» и другие кредитные организации.
Также «чёрный» список попали первый заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Тулин, глава департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина и другие.
Ранее Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за якобы военных поставок России, а также группировкам на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru