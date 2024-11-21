Великобритания ввела санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа

Правительство Великобритании ввело санкции в отношение украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, сообщает сайт британского кабмина.

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В Лондоне считают его причастным к подкупу госслужащих для получения разрешений на добычу полезных ископаемых, а также в присвоении собственности газотранспортной сети Украины. В британский стоп-лист также угодили супруга предпринимателя Лада Фирташ и финансист Денис Горбуненко, который действовал, по мнению британских властей, в интересах Фирташа.

Ранее украинского олигарха Фирташа заподозрили в финансовых махинациях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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