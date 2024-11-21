Великобритания ввела санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа
Правительство Великобритании ввело санкции в отношение украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, сообщает сайт британского кабмина.
В Лондоне считают его причастным к подкупу госслужащих для получения разрешений на добычу полезных ископаемых, а также в присвоении собственности газотранспортной сети Украины. В британский стоп-лист также угодили супруга предпринимателя Лада Фирташ и финансист Денис Горбуненко, который действовал, по мнению британских властей, в интересах Фирташа.
Ранее украинского олигарха Фирташа заподозрили в финансовых махинациях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru