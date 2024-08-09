США расширили список санкций против Белоруссии
Власти США в очередной раз расширили список санкций против Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
Как говорится в заявлении ведомства, в чёрный список внесли 19 физических и 14 юридических лиц.
В частности, санкции введены в отношении авиакомпаний «Белканто» и «Рада», завода «Легмаш», КБ «Беспилотные вертолеты», ООО «Лазерные приборы и технологии», компании «Рузэкспедиция», а также самолёта, якобы связанного с президентом Белорусскии Александром Лукашенко.
Ранее власти Великобритании объявили о расширении списка санкций против Белоруссии, в «чёрный» список ввели девять новых позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США расширили список санкций против Белоруссии
- Мурашко заявил, что 12 пострадавших в Курской области находятся в тяжелом состоянии
- Более 30 сотрудников Черкизовского мясокомбината госпитализированы в Москве
- Депутат Останина попросила проверить интервью Лебедева Дудю
- СМИ: в Великобритании задержали женщину за фейки об убийстве детей в Саутпорте
- На Кубани ограничили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе
- Россия запросила помощь Нигера в освобождении двух геологов
- Экс-сотрудников Пенсионного фонда отправили в колонию за взятки
- Су-34 поразил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Сумской области
- МЧС РФ: В Курскую область направлена дополнительная группа спасателей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru