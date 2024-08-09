США расширили список санкций против Белоруссии

Как говорится в заявлении ведомства, в чёрный список внесли 19 физических и 14 юридических лиц.

В частности, санкции введены в отношении авиакомпаний «Белканто» и «Рада», завода «Легмаш», КБ «Беспилотные вертолеты», ООО «Лазерные приборы и технологии», компании «Рузэкспедиция», а также самолёта, якобы связанного с президентом Белорусскии Александром Лукашенко.

Ранее власти Великобритании объявили о расширении списка санкций против Белоруссии, в «чёрный» список ввели девять новых позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

