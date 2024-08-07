США пригрозили Турции санкциями за экспорт в Россию товаров и технологий

По данным издания, недавно турецкую столицу, а также Стамбул посетил помощник главы Минторга США Мэттью Аксельрод. Он провел встречи с местными представителями бизнес-сообщества. По мнению американской стороны, Москва благодаря торговой политике Анкары может заполучить доступ к американской технике.

Помощник главы Минторга США подчеркнул, что в Вашингтоне должны увидеть прогресс, со стороны турецких властей и промышленности по сокращению поставок в Россию, иначе у США не будет иного выбора, кроме как применить санкции.

Ранее Европейский союз ввел санкции против 28 фирм из КНР и Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

