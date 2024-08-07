США пригрозили Турции санкциями за экспорт в Россию товаров и технологий
США предупредили Турцию о последствиях, если Анкара не сократит поставки в Россию американских товаров и технологий двойного назначения, сообщает Financial Times.
По данным издания, недавно турецкую столицу, а также Стамбул посетил помощник главы Минторга США Мэттью Аксельрод. Он провел встречи с местными представителями бизнес-сообщества. По мнению американской стороны, Москва благодаря торговой политике Анкары может заполучить доступ к американской технике.
Помощник главы Минторга США подчеркнул, что в Вашингтоне должны увидеть прогресс, со стороны турецких властей и промышленности по сокращению поставок в Россию, иначе у США не будет иного выбора, кроме как применить санкции.
Ранее Европейский союз ввел санкции против 28 фирм из КНР и Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru