США расширили санкционный список по России и Северной Корее

Американские власти расширили санкционный список по России и КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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В сообщении ведомства говорится, что в «чёрный» список были включены 11 физлиц - все они являются гражданами КНДР.

Также рестрикции введены в отношении восьми компаний, четыре из которых - российские. Это ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг».

Ранее Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций, в который попали 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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