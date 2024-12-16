США расширили санкционный список по России и Северной Корее

В сообщении ведомства говорится, что в «чёрный» список были включены 11 физлиц - все они являются гражданами КНДР.

Также рестрикции введены в отношении восьми компаний, четыре из которых - российские. Это ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг».

Ранее Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций, в который попали 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».