США расширили санкционный список по России и Северной Корее
Американские власти расширили санкционный список по России и КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
В сообщении ведомства говорится, что в «чёрный» список были включены 11 физлиц - все они являются гражданами КНДР.
Также рестрикции введены в отношении восьми компаний, четыре из которых - российские. Это ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг».
Ранее Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций, в который попали 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru