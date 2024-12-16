ЕС внес Канделаки, Долину и Utair в новый санкционный список

Журналистка и гендиректор холдинга «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки, политолог и директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, а также еще 14 физлиц вошли в новый санкционный список Евросоюза.

Уточняется, что они внесены туда за «гибридные и дестабилизирующие действия России за рубежом». Также в обновленный список вошли три организаций из России.