ЕС внес Канделаки, Долину и Utair в новый санкционный список
Журналистка и гендиректор холдинга «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки, политолог и директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, а также еще 14 физлиц вошли в новый санкционный список Евросоюза.
Уточняется, что они внесены туда за «гибридные и дестабилизирующие действия России за рубежом». Также в обновленный список вошли три организаций из России.
В частности, под санкции попало российское информагентство «Африканская инициатива», авиакомпания Utair и народная артистка РФ Лариса Долина.
Ранее Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru