ЕС внес Канделаки, Долину и Utair в новый санкционный список

Журналистка и гендиректор холдинга «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки, политолог и директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, а также еще 14 физлиц вошли в новый санкционный список Евросоюза.

Уточняется, что они внесены туда за «гибридные и дестабилизирующие действия России за рубежом». Также в обновленный список вошли три организаций из России.

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В частности, под санкции попало российское информагентство «Африканская инициатива», авиакомпания Utair и народная артистка РФ Лариса Долина.

Ранее Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Тина КанделакиСанкции ЕС

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