США расширили санкции против России и Китая в связи с СВО
Министерство финансов США ввело санкции против граждан и компаний из России и Китая. В пресс-службе американского ведомства указали, что причиной является спецоперация ВС РФ на Украине (СВО).
В частности, в «чёрный» список внесли 30 физических лиц и свыше 200 компаний. Это семь российских судов для перевозки, компании «Русгаздобыча», «Арктик СПГ - 1», «Арктик СПГ - 3», «Золото Селигдара», Амурский металлургический комбинат, «Мурманск СПГ».
Также санкции введены против «Движения первых», Московской биржи, Национального расчётного депозитария и Национального клирингового центра, страховой компании «Согаз», «Газпром Инвест», «Уралвагонзавода», ассоциации «Ралли Шёлковый путь», АО «Госзнак», Российского научного центра робототехники и кибернетики, компании «Синара - транспортные машины» и других.
В числе физических лиц в санкционный список попали олимпийский чемпион и начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный, глава компании «Ньютон-ИТМ» Дмитрий Алиханов, гендиректор ООО «Маяк» Николай Левин и другие россияне.
Кроме того, рестрикции введены в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также граждане Китая Белоруссии и ЮАР.
Ранее в Евросоюзе заявили, что рассматривают возможность введения санкций, которые затронут 13 судов, задействованных в транспортировке товаров для оборонной промышленности России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru