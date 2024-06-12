США расширили санкции против России и Китая в связи с СВО

В частности, в «чёрный» список внесли 30 физических лиц и свыше 200 компаний. Это семь российских судов для перевозки, компании «Русгаздобыча», «Арктик СПГ - 1», «Арктик СПГ - 3», «Золото Селигдара», Амурский металлургический комбинат, «Мурманск СПГ».

Также санкции введены против «Движения первых», Московской биржи, Национального расчётного депозитария и Национального клирингового центра, страховой компании «Согаз», «Газпром Инвест», «Уралвагонзавода», ассоциации «Ралли Шёлковый путь», АО «Госзнак», Российского научного центра робототехники и кибернетики, компании «Синара - транспортные машины» и других.

В числе физических лиц в санкционный список попали олимпийский чемпион и начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный, глава компании «Ньютон-ИТМ» Дмитрий Алиханов, гендиректор ООО «Маяк» Николай Левин и другие россияне.

Кроме того, рестрикции введены в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также граждане Китая Белоруссии и ЮАР.

Ранее в Евросоюзе заявили, что рассматривают возможность введения санкций, которые затронут 13 судов, задействованных в транспортировке товаров для оборонной промышленности России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

