В Сочи задержали вице-мэра и двух чиновников администрации

Силовики задержали трех чиновников администрации Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Задержаны заместитель главы администрации города-курорта Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов», - отметил собеседник агентства.

Меры связаны с проверкой на причастность чиновников к совершению противоправных действий. Задержание провели сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее силовики задержали министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалева, пишет 360.ru. Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
