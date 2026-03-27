В Сочи задержали вице-мэра и двух чиновников администрации
Силовики задержали трех чиновников администрации Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Задержаны заместитель главы администрации города-курорта Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов», - отметил собеседник агентства.
Меры связаны с проверкой на причастность чиновников к совершению противоправных действий. Задержание провели сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.
Ранее силовики задержали министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалева, пишет 360.ru. Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий.
