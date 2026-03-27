Три человека погибли при крушении вертолета на Гавайях

Использовавшийся для экскурсий вертолет потерпел крушение на острове Кауаи в американском штате Гавайи, есть жертвы. Об этом пишет портал Hawaii News Now.

Воздушное судно упало у берега, на борту находились четыре пассажира и пилот.

По данным портала, в результате ЧП погибли три человека. Еще двое получили ранения.

Ранее в Пермском крае разбился вертолет Robinson R44, погибли миллиардер Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков, напоминает Ura.ru.

