Три человека погибли при крушении вертолета на Гавайях
27 марта 202609:40
Использовавшийся для экскурсий вертолет потерпел крушение на острове Кауаи в американском штате Гавайи, есть жертвы. Об этом пишет портал Hawaii News Now.
Воздушное судно упало у берега, на борту находились четыре пассажира и пилот.
По данным портала, в результате ЧП погибли три человека. Еще двое получили ранения.
Ранее в Пермском крае разбился вертолет Robinson R44, погибли миллиардер Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков, напоминает Ura.ru.
