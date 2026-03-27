Русский дом в Праге подвергся нападению
27 марта 202609:59
Русский дом в Праге 26 марта подвергся нападению. Об этом заявил глава организации Игорь Гиренко в беседе с ТАСС.
«Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью», - рассказал он.
По словам Гиренко, три из шести «коктейлей Молотова» не взорвались.
Ранее в городе Набатия в Ливане здание Русского дома культуры было полностью разрушено из-за авиаудара Израиля, напоминает Ura.ru.
