Стубб заявил о риске глобальной рецессии из-за Ближнего Востока

Экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке превзойдут пандемию и могут спровоцировать глобальную рецессию, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Я думаю, что сейчас мы оказались в ситуации, когда все может обернуться самонавязанной глобальной рецессией. Вот что происходит, когда вы действуете вне рамок международных правил и норм», - отметил политик.

Стубб заявил о крахе международных институтов и норм «в тот исторический момент, когда они нам нужны как никогда».

Ранее политолог Алекс Крайнер предупредил о возможном энергетическом кризисе в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, напоминает 360.ru.

