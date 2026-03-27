Стубб заявил о риске глобальной рецессии из-за Ближнего Востока
Экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке превзойдут пандемию и могут спровоцировать глобальную рецессию, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил в интервью Politico.
«Я думаю, что сейчас мы оказались в ситуации, когда все может обернуться самонавязанной глобальной рецессией. Вот что происходит, когда вы действуете вне рамок международных правил и норм», - отметил политик.
Стубб заявил о крахе международных институтов и норм «в тот исторический момент, когда они нам нужны как никогда».
Ранее политолог Алекс Крайнер предупредил о возможном энергетическом кризисе в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, напоминает 360.ru.
Горячие новости
