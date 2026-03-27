СМИ: В США провели испытания неизвестной ракеты
Пуск неизвестной ракеты состоялся в четверг на базе космических сил США на мысе Канаверал. Об этом сообщил портал Florida Today.
Отмечается, что пуск был произведен около 12:30 (19:30 мск). Ракета оставила в небе над Атлантическим океаном белый инверсионный след.
По данным портала, ни один из основных операторов космических запусков не планировал полетов на это время. О запуске косвенно свидетельствовало то, что американские береговая охрана и министерство внутренней безопасности ввели необычную зону ограничения навигации в восточной части Атлантики.
Ранее СМИ сообщили, что США провели испытания нового бомбардировщика B-52 с двумя ядерными крылатыми ракетами AGM-181 Long-Range Standoff, пишет 360.ru.
