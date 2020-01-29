США расширили санкции против РФ

США ввели новые санкции в отношении России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минфин США.

Под санкции попали 8 граждан, в частности, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, глава Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Также в "черный список" попали Сергей Даниленко, Лидия Басова, Екатерина Пыркова, Владимир Немцев и Александр Ганов.

Кроме того, в санкционный список включена российская компания Гранд Сервис Экспресс, которая является оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым.

Накануне стало известно, что Евросоюз расширил список лиц, в отношении которых применяются индивидуальные санкции в связи с событиями на Украине. В список попали 7 человек, в него попали все вышеперечисленные, помимо Ганова.



