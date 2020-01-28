Евросоюз расширил черный список россиян за выборы в Крыму
Евросоюз расширил на семь человек – граждан России - список лиц, в отношении которых применяются индивидуальные санкции в связи с событиями на Украине. Они, по мнению ЕС, должны нести ответственность за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Решение принято по итогам заседания Совета Евросоюза, подтвердил ТАСС его представитель.
Решение будет опубликовано официально в ближайшее время, после чего автоматически вступит в силу. Его принятие стало возможным после того, как свое вето с этого вопроса накануне снял Кипр. Сегодня же в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации ЕС - Украина, на котором будет присутствовать глава украинского правительства Алексей Гончарук.
В число новых «санкционников»» попали два руководителя Крыма - председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, отмечает «ФедералПресс».
Кроме того, в чёрный список включены председатель законодательного собрания Владимир Немцев, член Совета Федерации Екатерина Алтабаева, глава крымского избиркома Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, а также секретарь избирательной комиссии Севастополя Екатерина Пыркова.
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