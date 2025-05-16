США проводят встречу с представителями Британии, Франции и ФРГ в Стамбуле
Государственный секретарь США Марко Рубио встречается с советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.
Утверждается, что на повестке дня вопросы урегулирования ядерной сделки с Ираном и выработка общей позиции по украинскому конфликту. Детали обсуждений пока остаются неизвестными.
Американская делегация прибыла в Турцию утром 16 мая. В нее также вошел спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Уточняется, что вместе с Рубио он провел переговоры с представителями Украины.
Ранее Уиткофф признался, что учился дипломатии на фильмах Netflix, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru