США проводят встречу с представителями Британии, Франции и ФРГ в Стамбуле

Утверждается, что на повестке дня вопросы урегулирования ядерной сделки с Ираном и выработка общей позиции по украинскому конфликту. Детали обсуждений пока остаются неизвестными.

Американская делегация прибыла в Турцию утром 16 мая. В нее также вошел спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Уточняется, что вместе с Рубио он провел переговоры с представителями Украины.

Ранее Уиткофф признался, что учился дипломатии на фильмах Netflix, напоминает НСН.

