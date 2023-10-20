США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ

США провели подземные испытания на полигоне, где до этого испытывали ядерное оружие, в день, когда российская Государственная дума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщили в американском Минэнерго.

Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

«Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте», — указали в ведомстве.

Цель испытаний — улучшить возможности Штатов «выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», отмечает телеканал «360». Для эксперимента использовали химические взрывные вещества высокой мощности, а также радиоизотопные индикаторы.

Испытания США были проведены в среду, 18 октября. В этот день Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, подписанного в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, отмечает РЕН ТВ. Совет федерации РФ рассмотрит документ 25 октября.

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ФОТО: РИА Новости
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