США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ
США провели подземные испытания на полигоне, где до этого испытывали ядерное оружие, в день, когда российская Государственная дума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщили в американском Минэнерго.
«Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте», — указали в ведомстве.
Цель испытаний — улучшить возможности Штатов «выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», отмечает телеканал «360». Для эксперимента использовали химические взрывные вещества высокой мощности, а также радиоизотопные индикаторы.
Испытания США были проведены в среду, 18 октября. В этот день Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, подписанного в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, отмечает РЕН ТВ. Совет федерации РФ рассмотрит документ 25 октября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru