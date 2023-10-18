Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Государственная дума приняла сразу во втором и окончательном, третьем, чтении закон, который предполагает отзыв российской стороной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. ДВЗЯИ был подписан Москвой 24 сентября 1996 года.

Тему отзыва ратификации договора ранее инициировал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». Как заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, данный шаг отвечает национальным интересам России. По словам спикера, речь идёт о зеркальном ответе Вашингтону, который до сих пор не удосужился ратифицировать ДВЗЯИ.

Как заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, отзыв ратификации данного документа не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.

