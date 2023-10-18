Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Государственная дума приняла сразу во втором и окончательном, третьем, чтении закон, который предполагает отзыв российской стороной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. ДВЗЯИ был подписан Москвой 24 сентября 1996 года.

Тему отзыва ратификации договора ранее инициировал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». Как заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, данный шаг отвечает национальным интересам России. По словам спикера, речь идёт о зеркальном ответе Вашингтону, который до сих пор не удосужился ратифицировать ДВЗЯИ.

Как заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, отзыв ратификации данного документа не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконЯдерные ИспытанияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры