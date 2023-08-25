В частности, 50 тысяч долларов направлены молдавскому коммуникационному агентству PROIMAGINE на продвижение различных задач в рамках миссии CDCS. Это пятилетняя программы американского правительства в Молдавии «Стратегия сотрудничества в области развития страны».

В материалах USAID говорится, что стратегия направлена на то, чтобы Молдавия стала «конкурентоспособной и демократической европейской страной», противостоящей пагубному иностранному влиянию.

В отчёте Генерального инспектора американского агентства отмечается, что данные стратегии очень важны в общих планах по «противодействию враждебному влиянию Кремля», а сама программа подготовлена в условиях действий России против Украины.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ухудшение отношений с Россией может больно ударить по агропромышленному комплексу республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

