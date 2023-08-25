США профинансируют информационное противодействие России в Молдавии
Агентство США по международному развитию (USAID) выделило средства на кампанию по продвижению в Молдавии «демократических ценностей», а также по противодействию «злонамеренному иностранному влиянию», сообщает RT.
В частности, 50 тысяч долларов направлены молдавскому коммуникационному агентству PROIMAGINE на продвижение различных задач в рамках миссии CDCS. Это пятилетняя программы американского правительства в Молдавии «Стратегия сотрудничества в области развития страны».
В материалах USAID говорится, что стратегия направлена на то, чтобы Молдавия стала «конкурентоспособной и демократической европейской страной», противостоящей пагубному иностранному влиянию.
В отчёте Генерального инспектора американского агентства отмечается, что данные стратегии очень важны в общих планах по «противодействию враждебному влиянию Кремля», а сама программа подготовлена в условиях действий России против Украины.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ухудшение отношений с Россией может больно ударить по агропромышленному комплексу республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru