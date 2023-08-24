Молдавия поздравила Украину с Днем независимости с перевернутым флагом
Президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днём независимости. При этом рядом с ней стояли дети, которые держали перевернутые украинские флаги, сообщает ТАСС.
Молдавский лидер отметила, что в независимой стране «граждане могут сами определять свое будущее», а также делать свою отчизну такой, какой они её видят.
«Украинцы своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают нам об этой истине», - подчеркнула Санду.
Отмечается, что перед речью молдавского президента детский хор исполнил песню «Червона калина», которая считается гимном украинских националистических формирований.
Ранее президент США Джо Байден поздравил Украину с Днём независимости и заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву необходимую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru