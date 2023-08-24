Молдавия поздравила Украину с Днем независимости с перевернутым флагом

Молдавский лидер отметила, что в независимой стране «граждане могут сами определять свое будущее», а также делать свою отчизну такой, какой они её видят.

«Украинцы своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают нам об этой истине», - подчеркнула Санду.

Отмечается, что перед речью молдавского президента детский хор исполнил песню «Червона калина», которая считается гимном украинских националистических формирований.

Ранее президент США Джо Байден поздравил Украину с Днём независимости и заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву необходимую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».