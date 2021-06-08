США продлили на год санкции против властей Белоруссии

США объявили о продлении на один год санкций в отношении властей Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Белоруссия сообщила об ответных мерах на санкции США

Соответствующий документ подписал президент страны Джо Байден. В постановлении, в частности, указывается, что политика белорусских лидеров «продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Кроме того, в документе отмечается нарушение прав человека белорусскими властями и подрыв демократических свобод.

Ранее в Вашингтоне пояснили, что санкции вводятся также из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске. США призывают власти Белоруссии разрешить международное расследование происшествия, освободить политзаключенных и наладить диалог с оппозицией и гражданским обществом, итогом которого станут «свободные и справедливые» президентские выборы.

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ФОТО: Виктор Толочко / РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСШАБелоруссия
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