США продлили на год санкции против властей Белоруссии
США объявили о продлении на один год санкций в отношении властей Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Соответствующий документ подписал президент страны Джо Байден. В постановлении, в частности, указывается, что политика белорусских лидеров «продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Кроме того, в документе отмечается нарушение прав человека белорусскими властями и подрыв демократических свобод.
Ранее в Вашингтоне пояснили, что санкции вводятся также из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске. США призывают власти Белоруссии разрешить международное расследование происшествия, освободить политзаключенных и наладить диалог с оппозицией и гражданским обществом, итогом которого станут «свободные и справедливые» президентские выборы.
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