США продлили на год санкции против властей Белоруссии

Соответствующий документ подписал президент страны Джо Байден. В постановлении, в частности, указывается, что политика белорусских лидеров «продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Кроме того, в документе отмечается нарушение прав человека белорусскими властями и подрыв демократических свобод.

Ранее в Вашингтоне пояснили, что санкции вводятся также из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске. США призывают власти Белоруссии разрешить международное расследование происшествия, освободить политзаключенных и наладить диалог с оппозицией и гражданским обществом, итогом которого станут «свободные и справедливые» президентские выборы.

