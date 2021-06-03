Белоруссия сообщила об ответных мерах на санкции США
Белоруссия сократит дипмиссию США в республике и ужесточит визовые процедуры в качестве ответных мер на санкции Вашингтона в отношении белорусского нефтехимического комплекса. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Ранее Соединенные Штаты решили возобновить санкции против девяти белорусских предприятий: Белорусского нефтяного торгового дома, «Белнефтехима» и его филиала в США Belneftekhim USA Inc, предприятий «Белшина», «Гродно Азот», «Завод Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно». Ограничения введены из-за «продолжающихся нарушений прав человека и коррупции, фальсификации выборов 2020 года и событий 23 мая (инцидента с самолетом Ryanair — прим. НСН)» и вступают в силу с 3 июня, пишет «Свободная пресса».
«Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах» — говорится в комментарии Глаза, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Пресс-секретарь уточнил, что белорусская сторона также ограничит работу американских специалистов в республике на временной основе и отзовет решение о работе в стране Агентства США по международному развитию.
По словам Глаза, принятые США санкции незаконны, противоречат международному праву и введены в качестве инструмента давления на Белоруссию. В свою очередь, республика с помощью ответных мер посылает Вашингтону «четкий сигнал о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью».
Пресс-секретарь белорусского МИД добавил, что ограничения «нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам». По словам Глаза, государство сделает все возможное, чтобы «деструктивные меры» не сказались на гражданах.
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