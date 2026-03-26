В Молдавии разрешили открыть АЗС «Лукойла» за счет запасов топлива
Власти Молдавии разрешили использовать имеющиеся запасы топлива «Лукойла» для возобновления работы части автозаправок компании. Об этом заявил глава Национального центра по управлению кризисами Сержиу Дьякону на заседании правительства, сообщает Realitatea.
По его словам, ряд заправочных станций по всей стране, составляющих значительную долю сети «Лукойла», ранее были закрыты.
Власти рассчитывают, что принятое решение обеспечит гражданам доступ к топливу в удобных для них местах.
Дьякону подчеркнул, что мера носит временный характер и касается исключительно использования уже имеющихся ресурсов компании. Речь идет о закупке и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе для восполнения запасов дизельного топлива, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Конгрессе США допустили ответный визит делегации в Москву
- «Сошкурить с банков»: Профсоюз полиции поддержал платный доступ к базам МВД
- Россиян предупредили о подорожании туров в Египет и Турцию
- Трамп заявил, что США защищают Европу от России
- СМИ: Латвия, Литва, Эстония открыли небо для атак дронов ВСУ на Россию
- Канада расширила санкции против России, добавив 100 судов
- Россияне стали чаще выбирать ломбарды вместо кредитов
- Военные не отдадут: В чем сложность запуска 5G на используемых частотах
- США сняли санкции с «Беларуськалия» и ряда компаний
- Трамп заявил о передаче США восьми иранских нефтяных танкеров