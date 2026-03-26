В Молдавии разрешили открыть АЗС «Лукойла» за счет запасов топлива

Власти Молдавии разрешили использовать имеющиеся запасы топлива «Лукойла» для возобновления работы части автозаправок компании. Об этом заявил глава Национального центра по управлению кризисами Сержиу Дьякону на заседании правительства, сообщает Realitatea.

По его словам, ряд заправочных станций по всей стране, составляющих значительную долю сети «Лукойла», ранее были закрыты.

Румыния ввела надзор за принадлежащими «Лукойлу» предприятиями

Власти рассчитывают, что принятое решение обеспечит гражданам доступ к топливу в удобных для них местах.

Дьякону подчеркнул, что мера носит временный характер и касается исключительно использования уже имеющихся ресурсов компании. Речь идет о закупке и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе для восполнения запасов дизельного топлива, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МолдавияЛукойл

Горячие новости

Все новости

партнеры