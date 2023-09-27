США продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота», Azur Air и Utair

По словам помощника министра торговли Мэтью Аксельрода, тем самым ведомство удовлетворяет запросы о «продлении действия распоряжения о временном отказем в предоставлении экспортных привилегий в отношении российских авиаперевозчиков.

Отмечается, что решение о продлении ограничений на очередные 180 дней вступает в силу незамедлительно.

Ранее Минторг США продлевал действие экспортных ограничений в отношении «Аэрофлота» в марте 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

