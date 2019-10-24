США призвали Турцию быть осторожной при соглашениях с РФ по Сирии
Власти США призвали Турцию относится с осторожностью к заключаемым с Россией соглашениям по Сирии. Об этом заявил представитель администрации Трампа высокого ранга, пишет ТАСС.
"Мы не играли никакой роли в соглашении между Турцией и Россией. Турки заключают другие соглашения с россиянами. Мы призываем наших друзей в Турции и всех остальных быть осторожными по поводу того, что это за соглашения", - приводит его слова агентство.
Представитель администрации, чье имя не приводится, также отметил, что в США тщательно следят за Россией и ее действиями в Сирии. Кроме того, он призвал все стороны, участвующие в урегулировании ситуации в Сирии, предотвратить случаи насильственного перемещения мирных жителей.
Напомним, 22 октября Владимир Путин сообщил о важных решениях по ситуации в Сирии на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером. Как отмечалось, главы государств приняли решение о том, что на сирийско-турецкой границе со стороны Сирии будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
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