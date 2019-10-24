США призвали Турцию быть осторожной при соглашениях с РФ по Сирии

Власти США призвали Турцию относится с осторожностью к заключаемым с Россией соглашениям по Сирии. Об этом заявил представитель администрации Трампа высокого ранга, пишет ТАСС.

"Мы не играли никакой роли в соглашении между Турцией и Россией. Турки заключают другие соглашения с россиянами. Мы призываем наших друзей в Турции и всех остальных быть осторожными по поводу того, что это за соглашения", - приводит его слова агентство.