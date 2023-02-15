Захарова назвала «хамским» поздравление Байдена с Днем государственности Сербии
Поздравление президента США Джо Байдена сербскому коллеге Александру Вучичу по случаю Дня государственности Сербии было «хамским» и «попыткой неприкрытого давления» на Белград. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
В своем поздравлении Байден предложил лидеру Сербии, которая не присоединилась к антироссийским санкциям, «призвать Россию к ответу» за события на Украине.
Комментируя послание американского президента, Захарова отметила, что США даже не скрывают попытки давления в отношении Сербии. Дипломат предположила, что Вашингтон пытается «переделать» балканскую страну под США, в том числе с точки зрения границ, отделив Косово.
«То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом. Кому что-то еще не понятно, еще раз прочитайте это заявление», - подчеркнула представитель МИД.
Ранее Захарова заявила, что США и Евросоюз намерены надломить политическую волю руководства Сербии, чтобы заставить власти республики поддержать санкции против РФ, напоминает телеканал «360».
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