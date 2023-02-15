Захарова назвала «хамским» поздравление Байдена с Днем государственности Сербии

В своем поздравлении Байден предложил лидеру Сербии, которая не присоединилась к антироссийским санкциям, «призвать Россию к ответу» за события на Украине.

Комментируя послание американского президента, Захарова отметила, что США даже не скрывают попытки давления в отношении Сербии. Дипломат предположила, что Вашингтон пытается «переделать» балканскую страну под США, в том числе с точки зрения границ, отделив Косово.

«То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом. Кому что-то еще не понятно, еще раз прочитайте это заявление», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что США и Евросоюз намерены надломить политическую волю руководства Сербии, чтобы заставить власти республики поддержать санкции против РФ, напоминает телеканал «360».

