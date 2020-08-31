США призвали РФ уважать суверенитет Белоруссии
31 августа 202021:57
В Белом доме США призвали РФ уважать суверенитет Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. По ее словам, в США внимательно следят за развитием событий в Белоруссии.
Макинани отметила также, что разгоны милицией мирных митингующих отражают то, что «власти больше не могут игнорировать призывы народа к демократии».
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31 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru